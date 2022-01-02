2022/01/02 | 14:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يارالله يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تأمين حدود كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/02 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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