مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

2022/01/02 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن خلال عام 2021.

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