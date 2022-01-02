تسعة قتلى في اشتباك بين الحرس الثوري ومسلحين في جنوب شرق البلاد

2022/01/02 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مسلحين في جنوب شرق البلاد.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن قواته تمكنت السبت من “تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين” في منطقة كورين بمحافظة سيستان-بلوشتان الحدودية مع باكستان.

وأشار الى أن اشتباكا مع هؤلاء أدى الى مقتل ستة منهم وجرح خمسة آخرين، فضلاً عن مقتل ثلاثة مقاتلين محليين.

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