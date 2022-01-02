ضبط طائرة مسيّرة واعتقال العشرات في بغداد

2022/01/02 | 15:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت العملية عن ضبط أسلحة ومخدرات

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، ضبط طائرة مسيّرة وأسلحة في العاصمة، مع تنفيذ حملة اعتقالات بحق مطلوبين.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، 2 كانون الثاني/يناير، أنّ "المفارز المشتركة في قيادة العمليات، من خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ 72 ساعة الماضية، من إلقاء القبض على 30 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمون بتعاطي وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط طائرة مسيرة (درون) غير مرخصة".

وأضاف البيان، أنّ القوة تمكنت من ضبط أسلحة واعتدة، ومواد مخدرة مع ـجهز تعاطي، مع ضبط كمية متنوعة من الأدوية غير المرخصة ضمن قواطع المسؤولية".

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