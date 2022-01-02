2022/01/02 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي: اعتقال 3 عناصر من داعش في عملية أمنية قرب أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: اعتقال 3 عناصر من داعش في عملية أمنية قرب أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: اعتقال 3 عناصر من داعش في عملية أمنية قرب أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).