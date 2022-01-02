شؤون الألغام: البصرة أكثر مدن العالم تلوثاً بالمخلفات الحربية

2022/01/02 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة، اليوم الأحد، أكثر المحافظات تلوثاً بالمخلفات الحربية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود خلف، إن “محافظة البصرة هي من أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام وباقي المخلفات الحربية الأخرى”.

وأصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، أمس السبت، تحذيراً للمواطنين من التنزه في الأماكن البرية التي تحتوي على مخلفات حربية ومنشآت نفطية.

وذكرت المديرية،أنها “تجدد دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الانابيب والمنشآت النفطية لخطورتها”.

وأكدت، أن “تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحدياً مهماً، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية”.

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