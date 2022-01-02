2022/01/02 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من انتاج شركة “فايزر”.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا من انتاج شركة “فايزر” وصلت، مساء السبت، بكمية مليون جرعة.وأكدت الشركة، …

ظهرت المقالة مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا تصل إلى العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا تصل إلى العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا تصل إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).