إصابة ميسي بفيروس كورونا

2022/01/02 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابه نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.

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