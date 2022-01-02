2022/01/02 | 15:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، وصول مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، إن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر حيث وصلت مساء يوم السبت الموافق 1 من كانون الثاني 2022 مليون جرعة".

واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الشحنة على البرادات المخصصة لنقلها والتي انطلقت بوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة وبما فيها اقليم كردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تعلن وصول مليون جرعة من لقاح ’فايزر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تعلن وصول مليون جرعة من لقاح ’فايزر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).