2022/01/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن توجيهات جديدة تخص الألغام والمخلفات الحربية في محافظة البصرة.وقال المتحدث الرسمي للقيادة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك توجيهات لرفع المخلفات الحربية السابقة بالبصرة"، مبينا أن "الأمطار تساهم في جرف الألغام وغيرها لتنفجر وتساهم في إصابات ووفيات بالموطنين".وأضاف أن "هناك الغام ومخلفات حربية موجودة منذ حرب العراق وايران، فإن عدم رفعها سيتسبب بخطر على حياة المواطنين"، لافتاً إلى أن "هناك توجيهات لرفع المخلفات الحربية من البصرة إلى الموصل".

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