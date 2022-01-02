عقود واجراء جامعة تكريت يحذرون من حذف اسماء قسم كبير منهم

2022/01/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حذر اجراء وعقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة تكريت، اليوم الاحد، الجامعة من اقدامها على حذف أسماء قسم كبير منهم.

وقال عدد من الاجراء والعقود في الجامعة لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجراء والعقود التي تعاقدت معهم الجامعة حسب القرار 315 اكثر من الفي موظف، الا ان القوائم الحالية تتضمن اكثر من الالف بقليل ما يعني ان الجامعة قامت بحذف عدد كبير من الأسماء".

وأضافوا، ان "الجميع حاليا في الجامعة يعيشون حالة قلق كبيرة، لانهم لا يعرفون من هي الأسماء التي تم حذفها ومن الباقية".

وأوضحوا، انه "لو أقدمت الجامعة على حذف قسم من الأسماء فهذا يعني سيأزم الموقف".

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