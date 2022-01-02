السرطان أوصلها لكلية الطب.. طالبة نجفية توجه رسالة لوزير التعليم هذه قصتها

2022/01/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حينما يتحول الصراع مع أخطر الأمراض واشدها دافعاً للوصول لمراتب عليا وتحقيق الطموح، تتلاشى الصعاب وتذوب المبررات التي يتكل عليها اخرين يبررون فشلهم بها.

نور ذاكر (18) سنة طالبة من محافظة النجف، عرفت باصابتها بمرض السرطان قبل اشهر من اداء الامتحانات النهائية لطلبة السادس العلمي، عاشت الحيرة بين ان تكمل مسيرتها الدراسية او تتوقف حتى تكمل علاجها .

واجرت وكالة (بغداد اليوم) معها لقاء خاصا تحدثت خلاله عن تجربتها وقصتها وهي تصارع كل ذلك ، وكيف تمكنت بارادتها واصرارها من تحقيق طموحها وطموح اهلها.

الطالبة النجفية وجهت رسائل مهمة: الاولى كانت لبقية الشباب والطلاب وطالبتهم بان يتغلبوا على الصعاب وان لايتعكزوا على الظروف العقبات.

اما الرسالة الثانية فكانت موجهة بشكل خاص عبر (بغداد اليوم) لوزير التعليم العالي طالبته خلالها باستثنائها من المبلغ الذي يجب ان تدفعه كونها قبلت في التعليم الموازي وقالت انها لاتملك ان تدفع مبلغ الكلية ومبالغ العلاج معا، وطالبته ايضا بنقلها من محافظة البصرة حيث قبلت هناك الى محافظة النجف حيث سكنها وعلاجها.

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