وصول مليون جرعة جديدة من لقاح “فايزر” إلى العراق

2022/01/02 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد وصول مليون جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا إلى العراق.وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، في بيان إن “شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر، وصلت مساء يوم أمس، (وعددها) مليون جرعة”.وأشارت إلى “توزيع الشحنة على البرادات المخصصة […]

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