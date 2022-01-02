باريس سان جيرمان: إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

2022/01/02 | 15:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، إن نجمه ليونيل ميسي، من بين أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

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