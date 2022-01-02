2022/01/02 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vg4ocGqkIZ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. مياه الامطار تجتاح البصرة وتغرق شوارعها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. مياه الامطار تجتاح البصرة وتغرق شوارعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).