الصحة العالمية تصنّف إدمان ألعاب الفيديو كمرض

2022/01/02 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الكمبيوتر كمرض معترف به، وأضافته إلى التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض (ICD-11)، الذي كانت المنظمة تقوم بتطويره لمدة 10 سنوات.

جاء ذلك في رسالة نشرتها المنظمة على موقعها على شبكة الانترنت تبين تصنيفها لهذا المرض على أنه “اضطراب سلوك إدماني”.

وكانت المنظمة ذاتها قد حددت قبل عدة سنوات لإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل، ولكنها لم تطرح نظامًا عامًا لتشخيصه وعلاجه.

ويلاحظ الخبراء أن الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر مصحوب ليس فقط بالإدمان، ولكن أيضًا بعواقب سلبية على صحة الطفل، كضعف البصر، وانحناء العمود الفقري، والأرق.

وفي كثير من الأحيان عند الأطفال، وبسبب الحماس المفرط لألعاب الكمبيوتر، تنخفض مهارات التعلم، ويًلاحظ التهيج والعدوانية.

وأطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسيت” تقنية جديدة بهدف الحد من إدمان الأطفال على ألعاب الفيديو.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” أن الشركة طورت نظام التعرف على الوجه لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية في الليل، وتستهدف تلك التقنية منع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اللعب بين الساعة 10 مساءً و8 صباحا.

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