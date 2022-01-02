السودان.. الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

2022/01/02 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، على ما أفاد صحافي وكالة فرانس برس.

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