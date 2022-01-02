40 أسرة عراقية تعلن البراءة من أبنائها بسبب انتمائهم لداعش - عاجل

2022/01/02 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن اعلان نحو 40 اسرة البراءة من ابنائها ممن انتموا لتنظيم داعش في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "نحو 40 اسرة ينتمي ابنائها الى تنظيم داعش أعلنت البراءة منهم في مناطق متفرقة من ديالى لإيمانهم بأن فكر التنظيم ضال ومتطرف وكان قد تسبب في مأساة الاف الاسر".

واضاف ان "اعلان البراءة لم يأتي بضغط بل هو مسار عفوي لإدراك الاسر حجم مأساة ما سببته ايدي ابنائهم وتنظيمهم الارهابي من خراب ودمار وقتل للأبرياء".

ولفت الحسيني إلى أن "تلك الاسر وقعت تعهداً يتضمن الابلاغ الفوري عن اي معلومة تبين مكان وجود ابنائهم او اي شيء يتعلق بأنشطتهم"، مؤكدا أن "بعض الاسر ساهمت بالفعل في توفير معلومات قادت لاعتقالات مهمة خلال الاشهر الاخيرة".

واشار الى ان" اعلان البراءة درس مهم في ضرورة ان يكون للأهالي دور في محاربة الفكر المتطرف وعدم توفير اي بيئة اجتماعية له خاصة وان التنظيم اقترف مجازر وحشية بحق الاف من اهالي المناطق التي اجتاحها بعد 2014".

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