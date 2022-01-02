اعتقال تاجر مخدرات وارهابي مطلوب في بغداد

2022/01/02 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، وفي عملية نوعية وبجهد استخباري مميز من اعتقال تاجر مخدرات وارهابي مطلوب.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قواتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من نصب كمين محكم ضمن منطقة النهروان جنوبي بغداد، ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات/ مدينة الصدر تمكنت خلال الكمين من القاء القبض على تاجر مخدرات يستقل عجلة بيك آب".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزته على 5 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأوضحت ان " الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش في جانب الكرخ، حيث تمكنت خلالها من اعتقال متهم مطلوب وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده في قاطع مسؤولية الفرقة ضمن مناطق غربي بغداد"، مبيناً أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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