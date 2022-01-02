أوروبا تتجاوز عتبة 100 مليون إصابة بكوفيد

2022/01/02 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تجاوزت أوروبا عتبة 100 مليون إصابة بكورونا تم رصدها منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر 2019، أي أكثر من ثلث إجمالي الحالات في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس.

وسجلت أوروبا التي تشمل 52 دولة ومنطقة تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى أذربيجان وروسيا، 100 مليون و74 ألفا و753 إصابة، أي أكثر من ثلث الإصابات في أنحاء العالم والبالغة 288 مليونا و279 ألفا و803 حالات.

وتشهد المنطقة حاليا مستويات إصابة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 4,9 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 59% عن الأسبوع السابق.

وباستثناء الدول الصغيرة، تقع البلدان العشرة التي سجلت أعلى معدل إصابات في العالم في أوروبا، بدءا بالدنمارك (2045 حالة) وقبرص (1969) وإيرلندا (1964).

ورصدت فرنسا أكثر من مليون إصابة (1,103,555) خلال الأيام السبعة الماضية، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء.



وسجلت 17 من دول ومناطق أوروبا حصائل إصابات أسبوعية قياسية.

تستند هذه الأرقام إلى البيانات التي تنشرها يوميا السلطات الصحية في كل دولة.



وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر على أصحابها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان منذ بداية الوباء.

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