2022/01/02 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي ضاحي – بيروت ليست مصادفة أن ينبري منذ أعوام العديد من العرب في مجالات متعددة للترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولكسر المحرمات ولقلب المفاهيم وصولاً إلى تبرير الاحتلال والسطو على المقدسات والأراضي واغتصاب فلسطين وتهويد القدس، وليس انتهاءً بالرقص على جثث ودماء مئات الآلاف من الشهداء الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي والإنكليزي و”الهاغانا” الصهيونية، […]

ظهرت المقالة يوسف زيدان وماريا معلوف والتطبيع الثقافي والإعلامي مع العدو..



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