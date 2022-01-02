غرق شوارع البصرة

2022/01/02 | 15:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية بلدية البصرة ستكون جهة ساندة لمديرية المجاري.

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