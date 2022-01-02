2022/01/02 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة غداً الإثنين للطلبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة بجميع أنظمتها الدراسية، نظراً لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، في بيان، إنه تقرر كذلك تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر يوم غد، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة، على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وأكد الوزير استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية على أن يتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة.

وتشهد الكويت حالياً موجة من الأمطار الغزيرة.

التالي

منذ 16 دقيقة

مصر تنفي غرق متحفي الغردقة وشرم الشيخ

منذ 35 دقيقة

5500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلدهم العام الماضي

منذ ساعة واحدة

15 مصاباً جراء زلزال ضرب جنوب غرب الصين

منذ ساعتين

لبنان:وفاة 4 سوريين من عائلة واحدة اختناقاً في بلدة الخرايب

منذ 5 ساعات

آخر تطورات كورونا حول العالم

منذ 5 ساعات

طالبان: لا نحتاج إلى الاعتراف بنا

منذ 5 ساعات

إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يلامس 55 مليوناً

منذ 6 ساعات

أمريكا تدعو لتأجيل إطلاق شبكة 5G بسبب مخاطر محتملة على الطيران

منذ 6 ساعات

وزير الصحة البريطاني يدعو إلى “التعايش” مع كورونا

منذ 7 ساعات

مصر تتسلم من أمريكا 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدراسة في الكويت بسبب الأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدراسة في الكويت بسبب الأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).