2022/01/02 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الأحد سلامة متاحفها الأثرية، وعدم تأثرها بالأمطار التي تعرضت لها البلاد.

وأشار رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، الأثري أيمن عثمان، في بيان صحفي اليوم، إلى عدم صحة ما جرى تداوله من أخبار على بعض المواقع الالكترونية بشأن تعرض متحفي الغردقة، وشرم الشيخ للغرق جراء الأمطار.

وقال إن “هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما”، مضيفاً أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمسسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار، وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوي الجمهورية خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.



وطالب بتوخي الحرص والدقة قبل نشر أخبار قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تنفي غرق متحفي الغردقة وشرم الشيخ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تنفي غرق متحفي الغردقة وشرم الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).