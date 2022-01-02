السيول تجتاح شوارع البصرة

2022/01/02 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة-واع- صبا سامي

شهدت محافظة البصرة، منذ فجر اليوم الأحد، هطولاً متزايداً للأمطار وبصورة كثيفة، مما حول أغلب شوارع المحافظة الى ممر لسيول الامطار.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية بلدية محافظة البصرة علاء العلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أمطاراً كثيفةً سقطت في المحافظة وتسببت بسيول في اغلب شوارع المدينة".

واضاف ان "مديرية بلدية البصرة ستكون جهة ساندة لمديرية مجاري محافظة البصرة في حالة حصول أي طارئ جراء كي يتم السيطرة على السيول المحتملة".

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