توخيل: الامر قد يستغرق وقت طويلاً للحاق بالسيتي

2022/01/02 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بأن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول، للحاق بمستوى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “ما دمت هنا مع فريقي (بوروسيا تشيلسي) لن أفعل أي شيء سوى تقليل الفجوة مع الفرق الأخرى”.

واستخدم توخيل مصطلح “بوروسيا تشيلسي” في إشارة إلى أن منافسة تشيلسي لهيمنة مانشستر سيتي، تشبه مطاردته السابقة مع بوروسيا دورتموند لسيطرة بايرن ميونخ في البوندسليجا.

وأضاف توخيل: “سنحاول أن نجعل أداء مانشستر سيتي ضعيفًا، لن نتوقف عن فعل ذلك، كما أن يورجن كلوب سيفعل الشيء نفسه ليقدم أفضل ما لدى ليفربول..



أنا متأكد من ذلك”.

وتابع: “لن نتوقف عن المطاردة، ولن نتوقف عن الإيمان، ربما يكون الاختلاف بين الوضع الحالي والبوندسليجا أن لدينا الآن الإيمان بأننا نقدر”.

وواصل: “علينا مواجهة الأمر الواقع، إن هذا الأمر يساعد في الحياة بشكل عام في مرحلة ما، إذا كنت لا تحلم وتصبح واقعيًا”.

وأردف: “إذا نظرت إلى 2021، عليك أن تعترف أن مانشستر سيتي يتفوق علينا بما يقرب من 20 نقطة، لا أعرف بالضبط، ثم يأتي ليفربول”.

واستطرد “نحن نأتي في المركز الثالث في هذا السباق، لكنها فجوة كبيرة في النقاط والأهداف المسجلة”.

واختتم: “لقد قلت هذا عندما وصلت، علينا تقليل الفجوة في أسرع وقت ممكن، وسنحاول القيام بذلك من اليوم الأول وهذا الأمر لن يتوقف، ربما يكون السباق أطول من مجرد موسم واحد للحاق بالسيتي، لأنهم لن يتوقفوا عن التحسن”.

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