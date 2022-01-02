2022/01/02 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9Z3U2Kv_4ks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء: صيانة محطات الانتاج احد أسباب تراجع ساعات التجهيز مهند العتابي عضو كتلة النهج الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء: صيانة محطات الانتاج احد أسباب تراجع ساعات التجهيز مهند العتابي عضو كتلة النهج الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).