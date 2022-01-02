رئيس جهاز الأمن الوطني يكشف آخر مستجدات حادثة ’جبلة’

2022/01/02 | 16:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، الأحد، إلقاء القبض على بعض المتهمين في مجزرة جبلة.

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وقال الشطري في تصريح خاص لـ"ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، إن "التحقيقات في قضية مجزرة جبلة شارفت على الانتهاء وسيتم اعلان النتائج امام الرأي العام".

وأضاف "تم إلقاء القبض على بعض المتهمين، وتم تدوين افادتهم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن البوح بكل التفاصيل لحين انتهاء التحقيقات".

وقال أيضا "لن يهدأ لنا بال ولن نتهاون في الاقتصاص من المشاركين في هذه الجريمة النكراء وسنقتص من كل تسول له نفسه بالعبث بأمن البلد".

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