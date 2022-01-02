الإطار التنسيقي يكشف عن توجه جديد يخص قانون الانتخابات

2022/01/02 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، اليوم الاحد، ان الإطار سيذهب لتغيير قانون الانتخابات ولن يكون ذاته الذي مرر بالدورة النيابية السابقة.

وقال السعدي ( لبغداد اليوم ) ان "هنالك ارادة وتوجه لتغيير قانون الانتخابات الذي تسبب بلغط كبير في العملية الانتخابية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية ذاتها تحدثت ايضا على ضرورة تضمين مسألة العد والفرز اليدوي وبالتالي فإن عملية تهيئة قانون جديد للانتخابات المقبلة بدأ الحديث عليها من الان".

واضاف ان "اي قانون يتم تهيئته وتقوم على أساسه العملية الانتخابية لن يقصي اي طرف لانه لابد من اشتراك الجميع سيما الكتلة الشيعية بتشكيل الحكومة".

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