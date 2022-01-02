الداخلية تناقش جدول ترقية كانون الثاني ٢٠٢٢

2022/01/02 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، ضرورة منح حقوق الضباط المستحقين للترقية في جدول كانون الثاني ٢٠٢٢.

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الغانمي خلال ترؤسة اجتماعاً ضم قادة الوزارة، وعدد من الضباط للجهات المعنية، ناقش جدول ترقية كانون الحالي والآليات القانونية والإدارية الخاصة بالترقيات.

وأضاف البيان، أنه "جرت مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين خلال هذا الاجتماع الذي أشار فيه الوزير الى أهمية أن يكون هذا الجدول عادل لجميع المستحقين بعيداً عن المجاملات، مبيناً أن منح حقوق الضباط هو واجب على المؤسسة التي يعملون فيها وقدموا خدمات جلية".ودعا الغانمي، وفق البيان، الى العمل وفق المعايير في جدول ترقية الضباط المقبل.

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