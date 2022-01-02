2022/01/02 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوقوع جريمة قتل في منطقة باب الشيخ بناحية جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات بوجود حادث انتحار داخل منزل ضمن منطقة باب الشيخ في ناحية جسر ديالى، واثناء توجه قوة امنية تم العثور على جثة امرأة عليها اثار اطلاق نار بمنطقة البطن".

وأضاف، "بعدها تواجد خبير الادلة الجنائية وتبين ان الحادث عبارة عن قتل وليس انتحار"، مشيراً إلى "القبض على اب وام واخوة المجنى عليها لغرض التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبلغ أنها حالة انتحار.. الكشف عن جريمة قتل في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبلغ أنها حالة انتحار.. الكشف عن جريمة قتل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).