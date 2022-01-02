الاستخبارات العسكرية تعثر على كدس عتاد في نينوى

2022/01/02 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاحد، عن العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في محافظة نينوى.

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