عمليات بغداد: ضبط طائرة مسيرة واعتقال 30 متهما

2022/01/02 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد ضبطها طائرة مسيرة واعتقال ثلاثين متهماً وفق مواد قانونية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان،أن “المفارز المشتركة تمكنت ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72) ساعة الماضية من القاء القبض على (30) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمون بتعاطي وترويج المواد المخدرة”.

وأضاف البيان، أن “القوات تمكنت أيضاً من ضبط طائرة مسيرة (درون) غير مرخصة، الى ذلك تم ضبط اسلحة واعتدة (بنادق مختلفة عدد 4، مسدسات عدد 23، عتاد مختلف الانواع 1530 اطلاقة، و(15)مخزن مع باج مزور”.

وأشار البيان، إلى أنه “تم ضبط (100) غم من مادة الكرستال المخدرة، و(151) حبة مخدرة وأجهزة تعاطيها مع ضبط كمية متنوعة من الادوية غير المرخصة ضمن قواطع المسؤولية”.

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