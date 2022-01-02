2022/01/02 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0blqNfyDA6Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي رياض الوحيلي: الصدر بالترويج لحملته يضغط على قوى الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي رياض الوحيلي: الصدر بالترويج لحملته يضغط على قوى الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).