التضحية المفيدة.. طريقتان لإطالة عمر بطاريات آيفون

2022/01/02 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن التطبيقات على هواتف آيفون تستهلك عمر البطاريات بشكل كبير، حتى في حال عدم استخدام هذه التطبيقات بشكل يومي، لأنها ببساطة تعمل في الخلفية على إجراء تحديثات تحتاج إليها عندما تشغلها مرة أخرى، ما يضطرك أيضا إلى إعادة شحن هاتفك باستمرار

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