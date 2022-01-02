2022/01/02 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

ظهرت المقالة تعطيل الدوام الرسمي في البصرة غداً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في البصرة غداً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في البصرة غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).