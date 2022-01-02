بعد انشقاق نادر.. البحث عن كوري جنوبي عبر الحدود المحصنة إلى الشمال

2022/01/02 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري جيش كوريا الجنوبية عملية بحث عن مواطن تسلل عبر الحدود المحصنة إلى الشمال في عملية انشقاق نادرة بين الجارتين

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