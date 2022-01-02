’مشتاقلك’.. أغنية جديدة للفنان ماجد المهندس (فيديو)

2022/01/02 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر الفنان ماجد المهندس "فيديو كليب" لأغنيته الجديدة بعنوان "مشتاقلك".

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الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، والحان نواف عبدالله، وتوزيع احمد صالح، ومن إخراج بسام الترك.

كلمات الأغنية:

قد ايش أنا مشتاق لك..



ليتك شعرت

كثر المطر..



كبر السماء..



قد البحر

شفني بعد ماغبت عني كيف صرت

غصنٍ ذبل من طول صدك والهجر

قلت انتظر ياليتني مآ انتظرت

زاد الولع في غيبتك وأنا أنتظر

حاولت أنسى بس عيبي ماقدرت

اشوفك ابكل المرايا والصور

تركتني ماقلت آسف واعتذرت

إلين ذبلت كل أحلام العمر

وقفت في مفرق دروبك لين حرت

واشوفك بكل الوجوه اللي تمر

لو لي جناحينٍ من اللهفات طرت

الين اوصل للنجوم وللقمر

لوك سهرت الليل مثلي لا سهرت

عرفت طعم الفقد وأشجان السهر

الأمر لك إن غبت أو حتى حضرت

وفكل حالاتك ترى مالك عذر

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