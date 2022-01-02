2022/01/02 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الأحد، أن يد العدالة ستطال جميع المشاركين في جريمة جبلة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكلٍ تفصيلي نتائج التحقيقات الجارية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشطري: يد العدالة ستطال جميع المشاركين بجريمة جبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطري: يد العدالة ستطال جميع المشاركين بجريمة جبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطري: يد العدالة ستطال جميع المشاركين بجريمة جبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).