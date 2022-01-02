وصول باخرة محملة بـ 44 الف طن من الرز لحساب السلة الغذائية

2022/01/02 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التجارة، وصول باخرة محملة باكثر من 44 الف طن من الرز لحساب السلة الغذائية.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي محمد حنون، بان"الباخرة AFRICAN LOIN وصلت الى موانئ البصرة ومحملة باكثر من 44 الف طن من مادة الرز الاميركي لحساب السلة الغذائية".وأكد حنون، ان"كمية الرز التي وصلت هي جزء من التعاقدات التي اجراها القطاع الخاص، لتوفير المادة ضمن السلة الغذائية في الحصص المقبلة"، مبينا ان"عملية تجهيز مفردات السلة الغذائية ستتواصل دون انقطاع والوزارة قررت توزيع حصة جديدة خلال الايام المقبلة، بعد استكمال توزيع الوجبة الماضية".واشار الى، ان"وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ترأس اجتماعا لشركات الغذاء وأكد على أهمية انتظام تجهيز مواد السلة الغذائية".وتابع، ان"الفرق الرقابية في دائرة الرقابة المالية والتجارية بالاشتراك مع فاحصين من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اجرت الفحوصات المختبرية على مادة الرز قبل دخول البواخر المياه الاقليمية واكدت النتائج ان الرز من النوعيات الجيدة ومطابق للمواصفات العراقية ".

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