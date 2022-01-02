2022/01/02 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصرف الرشيد يعلن عن إيقاف العمليات الحسابية (السحب والإيداع) في فروعه يوم غدا الاثنين بدلا من اليوم الاحد لأغراض التطبيق_______أعلن مصرف الرشيد عن توجيه فروعه في بغداد والمحافظات غلق أبواب المصرف وإيقاف عمليات السحب والإيداع ليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٣

وأوضح المكتب الاعلامي انه سبق وان تم الاعلام عن ايقاف العمليات المصرفية يوم الاحد ولتزامنه مع العطلة الرسمية تقرر يكون يوم غدا الاثنين بدلا عنه

واضاف ان التوجيه جاء لأغراض التطبيق والمعمول به سنويا وسيستأنف المصرف أعماله في اليوم التالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لمصرف الرشيد بشأن عمليات السحب والإيداع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لمصرف الرشيد بشأن عمليات السحب والإيداع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).