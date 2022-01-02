الامن الوطني يوضح بشأن المشاركين في حادثة جبلة

2022/01/02 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، الأحد، أن يد العدالة ستطال جميع المشاركين في حادثة جبلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع بشكل تفصيلي نتائج التحقيقات الجارية.

وقال الشطري في تصريح صحفي، اليوم (2 كانون الثاني 2022) إن "يد العدالة ستطال جميع المشاركين في هذه الجريمة النكراء والمقصرين في أداء واجباتهم والتحقيقات بالحادثة لا تزال جارية وبمتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى عدم السماح بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن والاجهزة الأمنية ستكون له بالمرصاد".

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري قد وصل في وقت سابق، اليوم الأحد، إلى محافظة بابل لمتابعة سير التحقيق بحادثة جبلة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس الوزراء كلف جهاز الأمن الوطني في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

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