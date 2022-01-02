البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين

2022/01/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين”.

وأضاف، أنه “جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر”.

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