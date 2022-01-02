وفاة الممثلة الأميركية بيتي وايت قبل 3 أسابيع من بلوغها المئة

2022/01/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت الممثلة الكوميدية الأميركية بيتي وايت، التي امتد عطاؤها الفني لأكثر من 80 عاماً، قبل بلوغها المئة بأقل من ثلاثة أسابيع، وفقاً لما أفاد وكيل أعمال الممثلة.

وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتجاس: “حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام، أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد”.

وتعتبر بيتي وايت محبوية أميركا، بعد أن نالت جائزة “إيمي” عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين “ذا جولدن جيرلز”، و”ذا ماري تايلر مور شو”.

وفي صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر، كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة ونجمة في الستينيات، وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.

واستغلالاً للإعجاب الدائم بها، كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم “هوت إن كليفلاند” في سن 92 عاماً.

وقالت إن “العمل امتد بها بسبب صحتها، وحظها الحسن وحبها للعمل”.

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