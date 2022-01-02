روما يعلن عن إصابة لاعبان بكورونا قبل موقعة ميلان

2022/01/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي روما، اليوم الأحد، عن معاناة الفريق من إصابات بفيروس كورونا، عقب استئناف التدريبات بعد انتهاء إجازة رأس السنة.

ويستعد روما لمواجهة ميلان، الخميس المقبل، على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وقال روما، في بيان رسمي: “بعد اختبارات كورونا الأخيرة، يعلن النادي عن إصابة لاعبين بالفيروس، وهما في حالة جيدة داخل العزل الصحي”.

وأضاف: “سبق أن حصل اللاعبان المصابان على لقاح كورونا، وتم إبلاغ الجهات الصحية المختصة على الفور”.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32، بفارق 6 نقاط فقط عن أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما يأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه إنتر الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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