البصرة تعطل الدوام الرسمي لغد الاثنين بذكرى حادثة المطار

2022/01/02 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

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