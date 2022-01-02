"تريو".. موسم الرياض افتتح 2022 بليلة طرب "استثنائية" شهدت مفاجآتٍ كثيرة

2022/01/02 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح موسم الرياض عام 2022 بأنغام 14 فنانًا عربيًا في ليلة طرب وصفت بالاستثنائية بحضور فنان العرب محمد عبده، وتميز الحفل باستعادة عدد من الأغاني العربية الخالدة، وفصولٍ جديدة من "التريو" الغنائي بين النجوم.

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