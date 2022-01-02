2022/01/02 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تظاهرات كبيرة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية.

وذكرت وسائل اعلام ان “تجمع المهنيين السودانيين دعا للمشاركة في احتجاجات و”مواكب مليونية” اليوم، مطالبا بجعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة و تسليم السلطة كاملة إلى المدنيين”.

واضافت ان “قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من القصر الرئاسي.

وكانت السلطات السودانية عمدت فجرا إلى إغلاق الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.

كما قُطعت خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد، وأكد شهود عيان تعطل الإنترنت في عموم العاصمة.

يذكر أن البلاد تشهد منذ تشرين الاول الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 تشرين الثاني، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. مظاهرات قرب القصر الرئاسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. مظاهرات قرب القصر الرئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).