محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2022/01/02 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الاثنين.

وقال العيداني في بيان، إن “البصرة تفتخر وتعتز بقادة النصر وخصوصا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي هو أحد أبناء هذه المدينة، حيث أعطى كل شيء من أجل الدفاع عن العراق وانتهى عطاؤه بالشهادة”.

وأضاف، “من هذا المنطلق سيكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في البصرة إكراما لروحه”.

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