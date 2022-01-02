ذكريات الصبا..14 تموز .1. - مهند البراك

2022/01/02 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك " ذكريات بغدادية " الجزء الثاني 14 تموز في تلك الفترة ارسلت الخالة وجيهة الشاعرة حفيدها محمود الذي قُتلت والدته قبل سنوات انتقاماً من ابيه المناضل مزهر المحكوم مؤبد في نقرة السلمان، ارسلته الى عائلتنا حفاظاً عليه من نزاعات و انتقامات عشائرية اقطاعية اندلعت في مناطق الفرات، و صار واحداً من العائلة.



و كان محمود يكبرني بسنتين و تسجّل في مدرستي الإبتدائي ......





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